السويسريون يؤيدون في استفتاء حظر "أغطية الوجه" والمنظمات الإسلامية تندد

حقق اقتراح بحظر أغطية الوجه في سويسرا تقدم به اليمين المتطرف نصرا بأغلبية طفيفة في استفتاء ملزم اليوم الأحد.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.

ولم يذكر الاقتراح الإسلام صراحة، كما يهدف إلى منع المشاركين في الاحتجاجات العنيفة بالشوارع من ارتداء الأقنعة.

ومع ذلك، يصف السياسيون المحليون ووسائل الإعلام الاستفتاء بأنه استفتاء على حظر النقاب والبرقع.

وقال والتر ووبمان رئيس لجنة الاستفتاءات وعضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري قبل التصويت "في سويسرا، ثقافتنا أن تظهر وجهك. هذا إشارة إلى حرياتنا الأساسية".

ووصف تغطية الوجه بأنها "رمز لهذا التطرف، الإسلام السياسي الذي صار بارزا بشكل متزايد في أوروبا والذي ليس له مكان في سويسرا".

وقال اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا "النص على قواعد اللباس في الدستور ليس كفاحا لتحرير النساء بل خطوة إلى الوراء"، مضيفا أن قيم الحياد والتسامح والسلام السويسرية لحق بها ضرر شديد في المناقشات.

وحظرت فرنسا ارتداء غطاء كامل للوجه في عام 2011، وهناك حظر كامل أو جزئي لأغطية الوجه في كل من الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا.

المصدر: "رويترز"