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رئاسة إيران وخارجيتها تعلقان على تصريحات أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام

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رئاسة إيران وخارجيتها تعلقان على تصريحات أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام
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إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني
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علقت رئاسة إيران ووزارة خارجيتها، اليوم الأحد، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، حول بعض قضايا السياسة الخارجية.

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وأكد إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، ردا على تصريحات رضائي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو الشخص الوحيد الذي يتحدث باسم النظام أمام الأطراف الأجنبية ويجب عدم المساس بمواقفه.

من جهتها علقت الخارجية الإيرانية - وللمرة الثانية خلال يومين - على تصريحات رضائي قائلة في بيان إن ما قاله "وجهة نظره الشخصية، وبعيد عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت الخارجية أن "إيران هرعت لمساعدة الحكومتين العراقية والسورية، بناء على مبدأ الأخوة لمحاربة داعش. إداركا منا لخطر الإرهاب في المنطقة، عملت إيران على محاربة داعش بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية".

وكان رضائي قد أكد في تصريح أدلى به إلى "فايننشال تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات في غضون عام، وفي هذه الحالة يمكن أن تبدأ المفاوضات بعدها.

وفي جانب آخر من حديثه أكد رضائي أن إيران لن تدفع ريالا واحدا لدول المنطقة دون أن تتأكد من استلامه لاحقا، مضيفا: "من غير المعقول أن تقدم إيران الدعم لسوريا والعراق لتوفير الأمن ثم تكتشف أن باقي البلدان هي المستفيدة من الفوائد الاقتصادية نتيجة تحقق هذا الأمن .. لابد أن تتواجد السلع الإيرانية وبقوة في الأسواق الإقليمية".

المصدر: RT

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