السنغال تغلق المدارس بسبب اضطرابات عنيفة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px3x
أعلنت وزارة التعليم في السنغال الأحد إن المدارس ستغلق أبوابها في أنحاء البلاد حتى 15 مارس بعد احتجاجات عنيفة على مدى أيام شلت أجزاء من العاصمة دكار ويُتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.
ولقي خمسة على الأقل حتفهم في مظاهرات أشعلها اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء على خلفية اتهامات بالاغتصاب.
وأثار اعتقال سونكو الأربعاء وهو في طريقه إلى المحكمة حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه.
ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، أدى أيضا إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير.
المصدر: وكالات