السنغال تغلق المدارس بسبب اضطرابات عنيفة

أعلنت وزارة التعليم في السنغال الأحد إن المدارس ستغلق أبوابها في أنحاء البلاد حتى 15 مارس بعد احتجاجات عنيفة على مدى أيام شلت أجزاء من العاصمة دكار ويُتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

ولقي خمسة على الأقل حتفهم في مظاهرات أشعلها اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء على خلفية اتهامات بالاغتصاب.

وأثار اعتقال سونكو الأربعاء وهو في طريقه إلى المحكمة حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه.

ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، أدى أيضا إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير.

المصدر: وكالات