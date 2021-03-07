إسرائيل تشكر البرازيل على رفضها قرار المحكمة الجنائية فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي المحتلة

أعرب وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي عن شكره للبرازيل على "موقفها الحازم ضد قرار المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية" فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

واستضاف أشكنازي، اليوم الأحد، وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروجو، وشدد على "الصداقة العميقة بين البرازيل وإسرائيل، والشراكة التي تشكلت في السنوات الأخيرة في ظل إدارة بولسونارو، والتي تظهر دعمها لإسرائيل في كل فرصة".

وناقش الوزيران التعاون بين البرازيل وإسرائيل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة، لا سيما في ظل عواقب جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

وعرض أشكنازي على نظيره التغييرات العديدة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط في ظل توقيع اتفاقيات السلام والتطبيع، وأكد على أهمية "الموقف الموحد والعدواني ضد التهديد الإيراني".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة شهدنا زيادة في جهود إيران لزعزعة الاستقرار الأمني الإقليمي. نحدد بوضوح بصمات إيران في المحاولات الأخيرة لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية حول العالم".

ودعا أشكنازي المجتمع الدولي إلى ضمان أن توقف إيران جهودها للوصول إلى عتبة التكنولوجيا النووية العسكرية والوفاء بالتزاماتها بأدق تفاصيل الاتفاق النووي.

المصدر: RT