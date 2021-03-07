وزير الصحة الإيطالي يعلن "انفتاحه" على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.

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وفي تصريحات متلفزة قال الوزير: "إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي - شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم - فالأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".

وتابع الوزير أن بلاده لم تبدأ في استخدام لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" إلا بعد أن أكدت وكالتا الأدوية الأوروبية والإيطالية جودتها العالية. وعبر سبيرانزا عن أمله أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة الوكالتين قريبا، مضيفا أن إيطاليا ستكون مستعدة عندئذ "للتعاون مع السلطات الروسية، بما في ذلك من أجل تعزيز الإنتاج ربما".

وأشار الوزير إلى أن تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان يعد من الأولويات العالمية، و"يجب العمل في كل اتجاه"، مضيفا: "لا جدوى على الإطلاق من إقامة أي حواجز قومية".

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وفي فبراير الماضي، وصف رئيس المجلس الأعلى الصحة في إيطاليا، فرانكو لوكاتيلي، نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية بـ "الممتعة للغاية"، داعيا إلى التأمل مع قضية استخدام أدوية كورونا بعيدا عن أي تحيز، استنادا إلى معطيات عن أمنها وفعاليتها.

ثم وجهت قيادة المعهد القومي للأمراض المعدية إلى وزارة الصحة الإيطالية تقريرا قيم إيجابيا لقاح "سبوتنيك V".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يحتكر توريد "سبوتنيك V" للدول الأجنبية) قال سابقا إنه قدم إلى الاتحاد الأوروبي، في 29 يناير، طلبا لتسجيل هذا اللقاح عبر آلية مراجعته، مؤكدا أنه حصل على تأكيد استلام الطلب.

المصدر: "نوفوستي"