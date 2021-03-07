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التشيك.. الشرطة تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ بسبب رفض المشاركين الامتثال للقواعد الاحترازيةا

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التشيك.. الشرطة تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ بسبب رفض المشاركين الامتثال للقواعد الاحترازيةا
Sputnik
الشرطة التشيكية تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ
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منعت الشرطة في العاصمة التشيكية براغ تجمعا لمعارضي القيود المفروضة في إطار مواجهة جائحة كورونا، بسبب رفض المشاركين فيه ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.

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وسمحت السلطات بتجمع نحو 100 شخص فقط في أحد الميادين وسط العاصمة براغ (وهو الحد الأقصى المسموح به في ظل نظام حالة الطوارئ الصحي المفروض في البلاد)، فيما قامت الشرطة بتوقيف حافلات كانت تقل محتجين من مناطق أخرى من البلاد، لمنع دخولها إلى براغ.

التشيك.. الشرطة تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ بسبب رفض المشاركين الامتثال للقواعد الاحترازيةاالشرطة التشيكية تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ
التشيك.. الشرطة تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ بسبب رفض المشاركين الامتثال للقواعد الاحترازيةا
Sputnik
الشرطة التشيكية تمنع تجمعا ضد قيود كورونا في براغ

وتغيب عن صفوف المحتجين هذه المرة الرئيس التشيكي السابق، فاتسلاف كلاوس، الذي حضر عددا من التجمعات المماثلة في براغ أواخر 2020 وأوائل 2021، بل واضطر لدفع غرامة بسبب رفضه المبدئي ارتداء الكمامة الواقية.

يذكر أن كلاوس (79 عاما) الذي كتب كتابا انتقد فيه القيود المفروضة بسبب كورونا، باعتبارها خرقا لحقوق الإنسان وحرياته، أصيب هو نفسه بمرض "كوفيد-19" في 23 فبراير الماضي، وخضع للعلاج المنزلي حتى 6 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

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