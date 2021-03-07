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واشنطن لكابل: جميع الخيارات مطروحة بشأن أفغانستان منها انسحاب قواتنا حتى مايو

أخبار العالم

واشنطن لكابل: جميع الخيارات مطروحة بشأن أفغانستان منها انسحاب قواتنا حتى مايو
Reuters Lucas Jackson
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة للرئيس الأفغاني أشرف غني نشره وسائل إعلام أن واشنطن لا تستبعد إمكانية سحب قواتها من البلاد في الموعد المتفق عليه مع حركة "طالبان".

ونشرت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأحد نسخة من الرسالة التي ذكر فيها بلينكن أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تواصل مراجعة نهجها إزاء أفغانستان وجميع الخيارات مطروحة بالنسبة لها حاليا، قائلا: "ندرس انسحاب جميع قواتنا حتى مايو كما ندرس خيارات أخرى".

يتبع..

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