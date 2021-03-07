واشنطن لكابل: جميع الخيارات مطروحة بشأن أفغانستان منها انسحاب قواتنا حتى مايو

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة للرئيس الأفغاني أشرف غني نشره وسائل إعلام أن واشنطن لا تستبعد إمكانية سحب قواتها من البلاد في الموعد المتفق عليه مع حركة "طالبان".

ونشرت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأحد نسخة من الرسالة التي ذكر فيها بلينكن أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تواصل مراجعة نهجها إزاء أفغانستان وجميع الخيارات مطروحة بالنسبة لها حاليا، قائلا: "ندرس انسحاب جميع قواتنا حتى مايو كما ندرس خيارات أخرى".

Exclusive: US Secretary Antony Blinken in a letter to President Ghani--similar to one shared with Chairman Abdullah--presents four suggestions for Afghan peace process (see thread): pic.twitter.com/L5fYa09Y2g — TOLOnews (@TOLOnews) March 7, 2021

يتبع..