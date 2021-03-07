طهران تفرج عن معتلقة بريطانية من أصول إيرانية

قال محامي المعتقلة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، إنه تم الإفراج عن موكلته نهائيا، بعد خمس سنوات قضتها في السجن بإيران.

وقال حجت كرماني، محامي زاغري: "أنهت موكلتي حكمها، تم فك القيد عن رجلها اليوم، لأنها كانت خارج المعتقل منذ عام.. كما تم تحديد موعد في المحكمة للاستماع إلى القضية الثانية لموكلتي في 13 مارس الجاري بتهمة ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

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يذكر أنها كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر خارج منزلها، عبر قيد وضع في رجلها.

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" ووكالة الأنباء التابعة لها، هذا الاتهام.

المصدر: RT