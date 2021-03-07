الشرطة الإسرائيلية تقبض على اثنين للاشتباه في بيعهما عبوات مستخدمة من لقاح "فايزر-بيونتيك" للخارج

أقدمت الشرطة الإسرائيلية على اعتقال إسرائيليين اثنين من مركز البلاد، للاشتباه في بيعهما عبوات مستخدمة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، لمشترين في الخارج.

إقرأ المزيد

وأفادت الشرطة بأن أحد المشتبه بهما تمكن، كجزء من عمله، من الوصول إلى قوارير لقاح فارغة وأخذ بعضها إلى منزله لبيعها على الإنترنت، وقام أحد أقاربه بمساعدته على القيام بذلك، إذ يمكن أن يصل سعر كل زجاجة إلى 100 دولار، هذا ويشتبه بالمواطنين بتهم التعامل بإهمال مع الأدوية، وانتهاك قانون الصيادلة، والسرقة من صاحب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المحققين كانوا على علم ببيع تسع قوارير على الأقل للمشترين، سبعة منها في الولايات المتحدة، وأيضا في فرنسا وإيطاليا.

هذا ولم يتضح ما الذي خطط المشترون لفعله بالقوارير الفارغة، التي قالت الشرطة إنها عثرت على العشرات منها أثناء تفتيش منزل أحد المشتبه بهما، لافتة إلى أن التحقيق يجري بالاشتراك مع وزارة الصحة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"