الصين تعلن جاهزيتها لبحث مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا مع الدول الأخرى

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استعداد بلاده لمناقشة بروتوكولات الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا مع البلدان الأخرى، معبرا عن معارضته لمحاولات تسييس التعاون في هذا المجال.

وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي كبير، اليوم الأحد: "نحن جاهزون للبحث مع شركائنا الأجانب مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات ضد كورونا، والتحديد المشترك للخطة الملموسة لهذا العمل".

وأفاد وانغ يي أيضا بأن الصين تصدر لقاحاتها مجانا إلى 69 دولة، وتبيعها إلى 43 دولة أخرى.

وأضاف أن "اللقاح أقوى أسلحة ضد فيروس كورونا، ويثير أملا بإنقاذ الحياة"، مؤكدا أن الصين "تدافع بشكل ثابت عن توفير اللقاحات كمنفعة عالمية عامة".

وتابع: "تتصدر الصين العالم فيما يخص التعاون الدولي في مجال اللقاحات. ونتعاون في مجال الابتكار المشترك للقاحات وإنتاجها مع أكثر من 10 دول، وذلك بمشاركة أكثر من 100 ألف متطوع".

المصدر: تاس