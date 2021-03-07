اتفاق كوري إسرائيلي لتسليح المروحيات بطائرات "كاميكازي" بدون طيار

وقعت شركة صناعات الفضاء الكورية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية مذكرة تفاهم، تهدف إلى إقران المروحيات الكورية بذخائر "متسكعة" إسرائيلية، على شكل درون انتحارية (كاميكازي).

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وأشار موقع "ديفينس نيوز" إلى أنه لا تزال اختبارات الفريق المأهول بدون طيار في مراحلها الأولى، وأنه ستجرى خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحة أنه وفقا للتقارير الواردة في كوريا الجنوبية، سيوفر التطوير للمروحيات الخفيفة المسلحة التابعة لشركة "KAI" الكورية، قدرة الهجوم بدون طيار.

ولفتت التقارير في كوريا الجنوبية إلى إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي التابع للحكومة، قائلة إن "KAI" ستطور المروحيات المسلحة الخفيفة مع وضع مفهوم العمل الجماعي بدون طيار في الاعتبار.

يشار إلى ذخائر التسكع تعرف أيضا باسم طائرات "كاميكازي" بدون طيار، لأنه يمكن استخدامها كأسلحة عن طريق الاصطدام بالهدف.

وقال ممثل شركة "KAI"، هان جيونغ إيون، إن "نظام الطيران بدون طيار سيسمح للطيارين بالاقتراب وإطلاق المركبات الجوية المسلحة (درون) بدون طيار، والتي ستطلق النار على أهداف العدو، أو تقصفها دون أن تشكل خطرا على الطيارين أنفسهم".

من جانبه، أوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "IAI" الإسرائيلية، بواز ليفي، أن المذكرة، التي تم الإعلان عنها في 3 مارس، "تعد علامة بارزة أخرى في تعاوننا المتزايد مع KAI".

وقال ليفي مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية: "تتمتع IAI بعلاقات طويلة مع جمهورية كوريا والصناعات المحلية، ويسعدنا الانضمام إلى KAI، إحدى الشركات الرائدة في كوريا لاستكشاف الفرص المستقبلية"، مشيرا إلى أن الجمع بين تجربة الذخائر المتسكعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتكنولوجيا "KAI" سيخلق فرصا لحل محسن في ساحة المعركة المستقبلية.

ولفت موقع "ديفينس نيوز" إلى أن الاتفاق الإسرائيلي الكوري يعتمد على تجهيز مروحيات قتالية خفيفة تصنعها كوريا الجنوبية بطائرات مسيرة انتحارية (كاميكازي) تصنعها إسرائيل، وتمكن الآلة القتالية الجديدة من خوض المعارك في المستقبل.

المصدر: "ديفينس نيوز"