المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب "بخير" دون وسائل التواصل الاجتماعي

شددت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، على أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، "بخير" دون وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقالت كايلي ماكناني: "أشار الرئيس إلى أنه نوع من الحرية ألا يكون لديك تويتر، حيث أصبح لديه الكثير من وقت الفراغ...لذلك أعتقد أنه بخير بدون وسائل التواصل الاجتماعي".

واعتبرت ماكناني أن إزالة ترامب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى "إلغاء الثقافة"، لافتة إلى أن الحسابات والمعلومات التي دانتها المواقع لا تتعلق بوقف المعلومات المضللة والعنف، ولكن "حول إيقاف ترامب".

وأضافت: "يا لها من مهزلة...هذه الثقافة الملغاة...هذا الأمر يجعل شخصا ما يخرج من الساحة العامة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم حظر ترامب في العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك"، و"يوتيوب"، و"تويتر"، بعد أحداث الشغب التي جرت في الكابتيول بواشنطن، بعد خطاب ترامب في 6 يناير، كما انتقدته العديد من الشركات لنشره "معلومات كاذبة" حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة (2020).

وبعد الحظر، قام الرئيس الأمريكي السابق بعدة محاولات للعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرد في وقت ما بتعليقات عبر حسابات أخرى، وهدد بإنشاء منصته الخاصة.

هذا وتم حظر ترامب بشكل دائم من "تويتر"، بينما يقوم "فيسبوك" بتقييم ما إذا كان سيتم السماح للرئيس السابق بالعودة إلى المنصة أم لا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لموقع "يوتيوب" هذا الأسبوع، إنه ستجري إعادة حساب ترامب عندما "ينخفض ​​خطر العنف".

المصدر: "THE HILL"