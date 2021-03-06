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السلطات الصحية الأمريكية: إعطاء نحو 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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السلطات الصحية الأمريكية: إعطاء نحو 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا
Reuters JONATHAN ERNST
فعالية تلقيح ضد فيروس كورونا في البيت الأبيض.
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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلطات الصحية أعطت حوالي 88 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حتى صباح السبت.

وأفادت المراكز الأمريكية بأنه تم توزيع 116355405 جرعات للقاحي "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" في مختلف أنحاء البلاد، وأعطت منها 87912323 جرعة.

وسبق أن أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مبادرات عدة لتكثيف حملة التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة بعد أن انتقد بشدة النهج الذي اتبعه في هذا المجال سلفه، دونالد ترامب.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 29 مليون حالة، كما تحتل المرتبة الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 524 ألف متوف.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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