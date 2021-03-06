صحيفة: الملكة إليزابيث الثانية ستكون مضطرة لمشاركة طائرة مع بوريس جونسون

نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر مطلعة أن الملكة إليزابيث الثانية ستكون مضطرة لمشاركة طائرة واحدة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بعد وقف استغلال 4 طائرات ملكية كانت تستخدمها سابقا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن حكومة بريطانيا من المتوقع أن تعلن عن سحب 4 طائرات ملكية من طراز "Bae 146" من الاستغلال يوم 16 مارس ضمن مراجعة عامة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وبينت الصحيفة أن تكوين السرب الـ32 الملكي الذي يتمركز في ضواحي لندن ويقوم بنقل كل الأعضاء البارزين للعائلة الملكية سيشمل فقط مروحية من نوع "AW 109".

وفي ظل هذه الإجراءات سيكون على الملكة أن تستخدم الطائرة من طراز "Airbus A330s Voyager" التي تنقل رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

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وتعرض جونسون لانتقادات واسعة العام الماضي بعد أن أمر بتزيين الطائرة بألوان العلم البريطاني ما كلف الحكومة 900 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: "ديلي ميل" + وكالات