ضابط إسرائيلي سابق: المجلس العسكري في ميانمار يريد تحسين العلاقات مع الغرب

قال عضو في جماعة ضغط يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية كلفه المجلس العسكري في ميانمار بالدفاع عن مصالحه في مقابلة له اليوم السبت إن الجنرالات حريصون على ترك السياسة.

وفي مقابلة عبر الهاتف، قال العضو آري بن مناشي إن جنرالات ميانمار كلفوه وشركته "ديكنز آند مادسون كندا" للمساعدة في التواصل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قال إنها "أساءت فهمهم".

وأشار العضو إلى أن العسكريين بعد انقلابهم، يسعون إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والنأي بأنفسهم عن الصين، وقال:"ثمة محاولة حقيقية للتحرك نحو الغرب والولايات المتحدة بدلا من محاولة الاقتراب من الصين... هم لا يريدون أن يكونوا دمية صينية".

وأضاف إن سو تشي، الزعيمة الفعلية لميانمار منذ عام 2016، "باتت قريبة جدا من الصين لدرجة لا تعجب العسكريين".

كما لفت إلى أن العسكريين في ميانمار يريدون أيضا إعادة مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة، موضحا أنه كلف بالاتصال بالسعودية والإمارات للحصول على دعمهما لخطة إعادة أقلية الروهينغا المسلمة.

وكانت جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد دانت الانقلاب في ميانمار واعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو كي مسؤولين كبار آخرين، وطالبت الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى العملية الديمقراطية.

المصدر: "رويترز"