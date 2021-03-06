قانون "سب الذات الملكية" يدفع مئات التايلانديين للاحتجاج

تظاهر المئات في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت، للاحتجاج على قانون "سب الذات الملكية" الصارم وسجن العديد من النشطاء البارزين.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء قسم العقوبات في قانون ازدراء الذات الملكية خلال سيرهم نحو المحكمة الجنائية في بانكوك.

وعندما وصلوا إلى المحكمة، قام بعض المتظاهرين بتكديس القمامة وإضرام النار فيها تحت صورة للملك، بينما رفع آخرون ملصقات تصور نشطاء بارزين خلف القضبان بتهم ازدراء الذات الملكية.

وكان الاحتجاج عند المحكمة الجنائية أحد ثلاثة تجمعات مناهضة للحكومة نُظمت في أنحاء بانكوك السبت.

يذكر أن المتظاهرين جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضي داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، وإلغاء دستور البلاد.

كما يطالبون بإلغاء قانون "سب الذات الملكية" الذي يحمي الملك النافذ للغاية ماها فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عاما لكل تهمة.

وفقدت الحركة المؤيدة للديمقراطية زخمها في الأشهر الأخيرة، لكن سجن العديد من النشطاء البارزين الشهر الماضي دفع الكثيرين إلى العودة إلى الشوارع.

المصدر: "أ ف ب"