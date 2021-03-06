مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للإغاثة من كورونا ويحيلها لمجلس النواب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، وأحالها إلى مجلس النواب.

وجاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل، من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

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يذكر أن مقترح حزمة الإغاثة الحالي يبلغ 1.9 تريليون دولار ويتضمن شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، أي أنه أعلى من 600 دولار و1200 دولار المتضمنة في سندات التحفيز السابقة، غير أنه يشمل سقوفا أكثر صرامة تحد من الفئات التي ستستفيد من الصكوك.

وسيكون الأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75000 دولار سنويا مؤهلين للحصول على صك الإغاثة الكامل، في حين أن أولئك الذين يكسبون ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار لن يحصلوا على أموال، وهو ما لم يحدث في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز" + RT