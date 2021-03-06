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الرئيس الفنزويلي مازحا بعد تلقيه "سبوتنيك V": قد يعلم متلقيه اللغة الروسية

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الرئيس الفنزويلي مازحا بعد تلقيه
Twitter@nicolasmaduro
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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مزح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باللغة الروسية بعد تلقيه اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الواقي من فيروس كورونا.

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وبعد تلقيه هو وزوجته، اليوم السبت، الجرعة الأولى من اللقاح، قال الرئيس الفنزويلي مازحا إن الخضوع للتطعيم بـ "سبوتنيك V" قد "يعلم" متلقيه اللغة الروسية، ونطق بكلمات عدة باللغة الإسبانية بلكنة وكأنها بالروسية.

وبعد الحقنة قال مادورو باللغة الإسبانية: "لا أشعر بشيء".. وأردف متظاهرا بأنه يتحدث بالروسية وهو يتلفظ بعض الكلمات الإسبانية على شكل يجعلها "شبيهة" بالروسية: "لا بـ إسكالوسكا.. ولا بـ فيبراسكا.. ولست أدري ما الذي يجعلني أتحدث بهذه الطريقة"، مع العلم أن كلمة escalofrios تعني "الحمى" في اللغة الإسبانية، أما fiebre فتعني "الحرارة".

المصدر: "نوفوستي"

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