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الرئيس الفنزويلي وزوجته يتلقيان لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

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الرئيس الفنزويلي وزوجته يتلقيان لقاح
Twitter@nicolasmaduro
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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تلقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، اليوم السبت، لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا، حسبما جاء من لقطات بثت عبر صفحته في "تويتر".

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وقال مادورو بعد تلقيه اللقاح: "إني أنفذ ما وعدت الشعب به.. إنها جرعتي الأولى أخذت التطعيم". وأردف "سباسيبو" (شكرا باللغة الروسية).

وذكر مادورو أن زوجته سيليا فلوريس خضعت هي الأخرى لعملية التطعيم، مضيفا أن الجزء الأكبر من عاملي قطاع الصحة العامة في بلاده تلقوا اللقاح الروسي.

وانطلقت حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في فنزويلا في 18 فبراير، بعد أقل من أسبوع من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى البلاد.

وكانت النائبة التنفيذية لرئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، أفادت في ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاق مع الجانب الروسي حول توريدات اللقاح.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن توريد كمية من "سبوتنيك V" لفنزويلا من أجل إجراء المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي شارك فيها نحو ألفي متطوع، بمن فيهم نيكولاس مادورو غيرا، نجل رئيس الدولة.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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