الرئيس الفنزويلي وزوجته يتلقيان لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

تلقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، اليوم السبت، لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا، حسبما جاء من لقطات بثت عبر صفحته في "تويتر".

إقرأ المزيد

وقال مادورو بعد تلقيه اللقاح: "إني أنفذ ما وعدت الشعب به.. إنها جرعتي الأولى أخذت التطعيم". وأردف "سباسيبو" (شكرا باللغة الروسية).

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

وذكر مادورو أن زوجته سيليا فلوريس خضعت هي الأخرى لعملية التطعيم، مضيفا أن الجزء الأكبر من عاملي قطاع الصحة العامة في بلاده تلقوا اللقاح الروسي.

وانطلقت حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في فنزويلا في 18 فبراير، بعد أقل من أسبوع من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى البلاد.

وكانت النائبة التنفيذية لرئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، أفادت في ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاق مع الجانب الروسي حول توريدات اللقاح.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن توريد كمية من "سبوتنيك V" لفنزويلا من أجل إجراء المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي شارك فيها نحو ألفي متطوع، بمن فيهم نيكولاس مادورو غيرا، نجل رئيس الدولة.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"