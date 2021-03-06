تركيا تعلن "تحييد 78 إرهابيا" داخل البلاد في شهر فبراير

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، "تحييد 78 إرهابيا" خلال شهر فبراير الماضي نتيجة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن داخل البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن قوات الأمن نفذت ضد التنظيمات الإرهابية خلال الشهر الماضي 7 آلاف و32 عملية في المناطق الريفية و1583عملية في المدن.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن "تحييد 78 إرهابيا" بينهم 59 من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" و18 من تنظيم "داعش" وشخص ينتمي لـ"منظمة إرهابية يسارية".

وأشار تشاتاكلي إلى صدور قرارات قضائية بحبس 490 شخصا من أصل 3 آلاف و149 مشتبها فيهم بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية أو مساعدتها.

وبين المسؤول أنه تم تدمير 180 ملجأ ومغارة، وضبط 88 قطعة سلاح وكميات مختلفة من الذخائر خلال العمليات.

المصدر: "الأناضول"