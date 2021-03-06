تقارير أمريكية: مبالغ ضخمة جدا مقابل حقوق بث لقاء مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن تقارير أمريكية، بأنه تم دفع مبلغ يتراوح بين 7 و9 ملايين دولار مقابل حقوق بث شبكة "سي بي إس" للقاء مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان.

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هذا وسيعرض اللقاء يوم غد الأحد، وستبث المقابلة التي تستغرق ساعتين أولا في الولايات المتحدة على شبكة "سي بي إس" في الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات والمبرمة بين شركة "هاربو" التي تملكها مقدمة اللقاء الإعلامية، أوبرا وينفري، وشبكة "سي بي إس"، تضمن للأخيرة حقوق منح تراخيص المقابلة في الأسواق الدولية.

وبالرغم من رسوم الترخيص الضخمة للمضيف، قال ممثلو ميغان ماركل وهاري إنهم لم يتلقوا أجرا مقابل العرض الخاص، لكن الخبراء يقولون إن الدعاية المحيطة بالعرض ستساعد في دفع العلامة التجارية التي تبلغ قيمتها مليار دولار، والتي يقوم الزوجان ببنائها في الولايات المتحدة، وفقا للـ"ديلي ميل".

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف المعروف بين الزوجين الملكيين الأمير هاري وميغان ماركل، وقصر باكنغهام، ازداد في الأيام الأخيرة، حيث كانت ميغان ماركل قد قالت إنها كانت ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكي، بعد أن ذكرت الصحافة البريطانية أن ماركل أساءت معاملة مساعديها.

وعلق المتحدث باسمها في حديث لصحيفة The Sun، على هذه المزاعم قائلا: "دعونا نسمي هذا الأمر على ما هو عليه.. حملة تشهير محسوبة تستند إلى معلومات مضللة وضارة".

المصدر: "دايلي ميل" + "ذا ميرور"