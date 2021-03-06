الرئيس الأفغاني: مستعدون لإجراء انتخابات جديدة لدفع المفاوضات مع "طالبان"

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني استعداد حكومته لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، مشددا على أن أي حكومة جديدة يجب أن تتشكل من خلال العملية الديمقراطية.

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وفي مستهل جلسة للبرلمان في كابل، اليوم السبت، قال غني:"بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض".

وتابع قائلا: "نحن على استعداد لبحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا، برعاية المجتمع الدولي، ويمكننا أيضا التحدث عن موعد الانتخابات والتوصل إلى نتيجة".

وخلال الأسبوع الماضي، التقى غني بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في كابل ليناقش معه سبل دفع مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي "طالبان" والتي تعقد في قطر.

وقال مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون إن المبعوث الأمريكي طرح فكرة تشكيل حكومة مؤقتة، بعد جمع القادة الحكوميين الأفغان وزعماء "طالبان" معا في مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد.

لكن غني قال إن السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة يجب أن يكون من خلال الانتخابات مؤكدا: "أنصح من يذهبون إلى هذه البوابة أو تلك للفوز بالسلطة بأن السلطة السياسية في أفغانستان لها باب واحد، والمفتاح هو تصويت الشعب الأفغاني".

المصدر: "رويترز"