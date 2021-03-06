الشرطة البريطانية تؤكد وفاة فتاة جراء "حادث خطير" بجنوب ويلز وترفض فرضية الإرهاب

أكدت شرطة جنوب ويلز في بريطانيا وفاة فتاة في سن 16 عاما جراء "حادث خطير" غامض وقع أمس في بلدة تريورتشي، واعتقال شخصين على خلفيته.

ووصفت شرطة جنوب ويلز، في بيان نشرته أمس الجمعة، تعقيبا على الحادث، وفاة الفتاة بأنها "مفاجئة ومجهولة السبب"، مؤكدة أن الأطباء سيقومون بتشريح جثة الضحية من أجل تحديد سبب وفاتها.

We can confirm the sudden and unexplained death of a 16-year-old girl in the Rhondda earlier today.



Emergency services were called to a premises in Baglan Street, Treorchy, @swpRCT, at approximately midday to reports of a stabbing. pic.twitter.com/x9E5TYPkgC — South Wales Police (@swpolice) March 5, 2021

وذكرت الشرطة أن خدمات الطوارئ وصلت موقع الحادث بعد تلقيها تقارير في منتصف نهار أمس تقريبا عن واقعة طعن حصلت هناك، مشيرة إلى أن رجلين مصابين بجروح خطيرة اعتقلا على خلفية الحادث، ولا يزالان في المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعتبر الحادث الغامض عملا إرهابيا، موضحة أن التحقيق الذي لا يزال حاليا في مرحلة مبكرة كشف أن المنخرطين في الحادث كانوا معروفين لبعضهم البعض.

وحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث الغامض في مطعم صيني.

المصدر: RT