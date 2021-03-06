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الشرطة البريطانية تؤكد وفاة فتاة جراء "حادث خطير" بجنوب ويلز وترفض فرضية الإرهاب

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الشرطة البريطانية تؤكد وفاة فتاة جراء
Reuters Peter Cziborra
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أكدت شرطة جنوب ويلز في بريطانيا وفاة فتاة في سن 16 عاما جراء "حادث خطير" غامض وقع أمس في بلدة تريورتشي، واعتقال شخصين على خلفيته.

ووصفت شرطة جنوب ويلز، في بيان نشرته أمس الجمعة، تعقيبا على الحادث، وفاة الفتاة بأنها "مفاجئة ومجهولة السبب"، مؤكدة أن الأطباء سيقومون بتشريح جثة الضحية من أجل تحديد سبب وفاتها.

وذكرت الشرطة أن خدمات الطوارئ وصلت موقع الحادث بعد تلقيها تقارير في منتصف نهار أمس تقريبا عن واقعة طعن حصلت هناك، مشيرة إلى أن رجلين مصابين بجروح خطيرة اعتقلا على خلفية الحادث، ولا يزالان في المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعتبر الحادث الغامض عملا إرهابيا، موضحة أن التحقيق الذي لا يزال حاليا في مرحلة مبكرة كشف أن المنخرطين في الحادث كانوا معروفين لبعضهم البعض.

وحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث الغامض في مطعم صيني.

المصدر: RT

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