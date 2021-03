بريطانيا.. قاضي يأمر صحيفة بنشر إشعار بعد خسارتها دعوى مقدمة من قبل ميغان ماركل

أمر قاض بريطاني صحيفة "The Mail on Sunday" بنشر إشعار على صفحتها الأولى يفيد بأنها فقدت الخصوصية وحقوق التأليف والنشر، بعد كسب دوقة ساسكس، ميغان ماركل، الدعوى المرفوعة ضد الصحيفة.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بعد أن تم رفع دعوى قضائية في عام 2019 من قبل ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، بعد أن حصلت The Mail on Sunday على رسالة من ميغان إلى والدها، توماس ماركل، ونشرها خمس مقالات حول هذا الموضوع، ما دفع ميغان إلى اعتبار أن نشر هذه المقالات يعد انتهاكا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بها، وانتهاكا لخصوصيتها.

ووافق قاضي المحكمة العليا ببريطانيا، اللورد جستس واربي، على ادعاء الزوجين الملكيين، بأن المنشور ينتهك حقوق ميغان، مشيرا إلى أنه الآن يجب أن تعلن "Associated Newspapers" خسارتها على الصفحة الأولى من "The Mail on Sunday"، وأن يكون لديها بيان حول ذلك على "The MailOnline" لمدة أسبوع واحد، وفق صحيفة "The Guardian" التي أرفقت رابطا يظهر حكم المحكمة كاملا.

كما ذكرت صحيفة "The Guardian" أن بإمكان "Associated Newspaper" تقديم طلب لاستئناف القرار مباشرة أمام محكمة الاستئناف، على الرغم من أن القاضي لا يعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة، فيما أرادت ميغان أن يظل البيان على الإنترنت لمدة ستة أشهر، لكن القاضي رفض هذا الطلب.

وقال القاضي إنه "لا يعتبر أن هناك أي احتمال حقيقي بأن تتوصل محكمة الاستئناف إلى نتيجة مختلفة فيما يتعلق بنتيجة الدعوى المتعلقة بإساءة استخدام المعلومات الخاصة، أو فيما يتعلق بالمسائل التي قررت في دعوى حقوق الطبع والنشر".

المصدر: "THE HILL"