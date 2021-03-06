قس أمريكي يثير الجدل بعد طلبه من النساء أن يكن "جميلات" مثل "ميلانيا ترامب"

أثار القس في ولاية ميسوري الأمريكية، ستيوارت ألين كلارك، الغضب، بعد خطبة ألقاها، وصفها الكثيرون بأنها "متحيزة ضد المرأة وتحمل كراهية للنساء".

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هذا وشاركت ريغان ويليامز، وهي عضوة في كنيسة القس كلارك، مقطع فيديو لخطبة القس في "فيسبوك" مع التعليق: "في صباح اليوم الجميل، قضيت وقتي في الاستعداد للاستماع إلى خطبة القس، ولكنه قرر بلا مبالاة ممارسة الإساءة الرعوية تجاه النساء".

وكتبت: "لقد فشل في استخدام آيات الكتاب المقدس لدعم هرائه...إنه يعارض النساء، ويثير عداواتهن، ويمارس التمييز على أساس الجنس، كل ذلك بينما يتصرف وكأنه ورع أو رائع".

وقد أشار القس، ستيوارت ألين كلارك، من كنيسة مالدن الأولى المعمدانية العامة في ميسوري، خلال خطبته، إلى أنه "يتعين على النساء أن يتطلعن إلى الحفاظ على شخصياتهن، وإلى فقدان الوزن من أجل جذب انتباه أزواجهن"، كما استخدم صورة للسيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، كمثال على "ما يجب أن تطمح إليه النساء"، وأضاف بينما تم عرض صورة ميلانيا ترامب على الشاشة خلفه : "الآن لاحظوا، أنا لا أقول أن كل امرأة يمكن أن تكون زوجة الكأس الملحمية في كل العصور مثل ميلانيا ترامب...أنا لا أقول ذلك على الإطلاق...لا يمكن لمعظم النساء أن يكن زوجات هكذا، لكن كما تعلمون، ربما تكونن بمثابة جائزة...لا أعرف، والرجل بحاجة إلى امرأة جميلة".

هذا وناشد كلارك السيدات المصليات أن يفهمن أن الرجل يحتاج إلى زوجة جميلة إلى جانبه قائلا: "سيداتي، إنها الطريقة التي خلقنا بها الله...هذا ما نحن عليه...الرجال سوف ينظرون إليكن".

وحصل منشور ويليامز على أكثر 3000 تعليق، حيث استنكر الكثيرون الخطبة باعتبارها مسيئة وغير مناسبة، وعبروا عن غضبهم بوضع إشارة "الغضب" على مقطع الفيديو.

من جانبها، ردت الوزارات المعمدانية العامة على الانتقادات في منشور في "فيسبوك"، وكتبت: "يعتقد عموم المعمدانيين أن كل امرأة قد خلقت على صورة الله، ويجب تقديرها لهذا السبب...علاوة على ذلك، نعتقد أن جميع الأفراد، بغض النظر عن أي عوامل أخرى، محبوبة من الله لدرجة أن المسيح مات من أجلهم".

ولفت المنشور أيضا إلى أن كلارك قد استقال من منصبه كمشرف للاجتماع القادم للجمعية العامة للمعمدانيين العامين، وبحسب ما ورد، أخذ كلارك إجازة من الكنيسة، ويسعى الآن للحصول على "مشورة مهنية" ، وفقا لمحطة "KCTV" المحلية.

المصدر: "THE HILL"