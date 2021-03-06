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اعتقال أربعة مراهقين خلال أعمال شغب شرقي فرنسا

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اعتقال أربعة مراهقين خلال أعمال شغب شرقي فرنسا
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أفادت وسائل إعلام محلية فرنسية بأن القوات الأمنية اعتقلت أربعة مراهقين خلال أعمال الشغب التي اندلعت في بلدة ري لا باب ، الواقعة بمدينة ليون، بشرق فرنسا

وبحسب القناة التلفزيونية "بي إف إم تي في"، شارك في أعمال الشغب نحو 30 شابا.

وذكرت القناة، أن المتظاهرين تسببوا بأضرار لحافلتين ومعدات للبلدة، كما أضرموا النار في 12 سيارة.

المصدر: نوفوستي

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