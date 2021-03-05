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الولايات المتحدة قلقة إزاء "دبلوماسية اللقاحات" من جانب روسيا والصين

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الولايات المتحدة قلقة إزاء
Reuters JONATHAN ERNST
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اعتبر البيت الأبيض أن روسيا والصين تستخدمان توريدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى دول أخرى لـ"تحقيق أهداف دبلوماسية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة: "بوسعي أن أقول إننا قلقون إزاء محاولات روسيا والصين استخدام اللقاحات كأداة للدبلوماسية".

وأضافت أن الولايات المتحدة تؤيد توزيع اللقاحات عبر الآليات الدولية مثل "كوفاكس".

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وأكدت أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساعدة دول أخرى في ما يتعلق باللقاحات بعد تنفيذ مهام التطعيم لمواطنيها.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها ضد تسييس مسألة توزيع واستخدام اللقاحات، ورفضت اتهامات بعض الساسة الغربيين لها بأنها "تستغل اللقاحات كأداة سياسية".

وحتى الآن وافقت أكثر من 40 دولة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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