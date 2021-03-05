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فرنسا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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فرنسا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
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قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة الفرنسية: "تم تسجيل 23507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 439 حالة وفاة".

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وبحسب بيانات الوزارة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد، 3.859.102 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 88.274 وفاة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ8 عالميا من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: رويترز

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