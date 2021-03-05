 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن يرى ضرورة لتحديث آلية الموافقة على استخدام القوة في الخارج

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يرى ضرورة لتحديث آلية الموافقة على استخدام القوة في الخارج
Reuters POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pws8

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه من الضروري تحديث آلية الموافقة على استخدام القوة العسكرية لبلاده في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الجمعة، إنه "كان من الضروري تحديث ذلك منذ فترة طويلة".

إقرأ المزيد
واشنطن تتعهد بعدم إسقاط الأنظمة بالقوة بعد اليوم
واشنطن تتعهد بعدم إسقاط الأنظمة بالقوة بعد اليوم

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت دراسة قانونية شاملة بشأن العمليات العسكرية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقوم بنشر الديمقراطية في العالم من خلال التدخلات العسكرية وإسقاط الأنظمة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا