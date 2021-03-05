البيت الأبيض: بايدن يرى ضرورة لتحديث آلية الموافقة على استخدام القوة في الخارج

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه من الضروري تحديث آلية الموافقة على استخدام القوة العسكرية لبلاده في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الجمعة، إنه "كان من الضروري تحديث ذلك منذ فترة طويلة".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت دراسة قانونية شاملة بشأن العمليات العسكرية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقوم بنشر الديمقراطية في العالم من خلال التدخلات العسكرية وإسقاط الأنظمة.

المصدر: "رويترز"