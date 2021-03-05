 
مباشر

حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة "بلومبيرغ" بعد تقرير "العقوبات الأمريكية"

أخبار العالم

حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwr4

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة "بلومبيرغ" بعدما نشرت تقريرا يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.

ونفت واشنطن اليوم التقرير عن دراسة فرض عقوبات على سلامة، الذي بات دوره في الانهيار المالي في البلاد محل تدقيق شديد.

إقرأ المزيد
السفارة الأمريكية في بيروت تنفي نية إدارة بايدن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان
السفارة الأمريكية في بيروت تنفي نية إدارة بايدن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا