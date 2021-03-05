الكشف عن صورة الشخص الذي حاول اختطاف الطائرة التابعة لـ"إيران آير"

حصلت RT على صورة الشخص الذي حاول اختطاف الطائرة المدنية الإيرانية التي أعلن الحرس الثوري، عن إحباط محاولة اختطافها أثناء قيامها برحلة داخلية لإجبارها على الهبوط في إحدى دول الخليج.

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وقال الحرس الثوري إن "محاولة اختطاف الطائرة مؤامرة ضد إيران والتحقيقات حول الحادثة لا تزال مستمرة" مشيرا إلى أنه تم "اعتقال الشخص الذي حاول اختطاف الطائرة".

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن "الطائرة كانت متجهة برحلة مساء أمس الخميس من مدينة الأهواز نحو مدينة مشهد".

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش أن "الطائرة التي أحبط الحرس الثوري محاولة اختطافها كانت تقل 63 راكبا فضلا عن 9 أفراد من طاقمها".

وأضاف ذيبخش أن "الطائرة تعرضت لتهديد بالتفجير بقنبلة فوق أجواء مدينة أصفهان مما اضطر قبطان الطائرة طلب تنفيذ هبوط اضطراري".

RT

المصدر: RT