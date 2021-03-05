روسيا: قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول إيران منع نشوب أزمة دولية خطيرة

اعتبرت روسيا أن قرار وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للتخلي عن تبني مشروع قرار ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع اندلاع "أزمة دولية خطيرة".

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي يمثل بلاده في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديث لـ"تاس"، اليوم الجمعة: "الغموض الأساسي للدورة الأخيرة لمجلس المحافظين كان مرتبطا بمشروع القرار حول إيران والذي كانت تمرره بريطانيا وألمانيا وفرنسا. حسب تقديرنا كان هذا المشروع على الأقل غير مناسب من حيث التوقيت، لأنه كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد خارج نطاق السيطرة مع احتمال ارتقائه إلى مستوى أزمة دولية خطيرة. وتم التمكن من تفادي ذلك".

وأضاف أوليانوف: "اتخذت الثلاثية الأوروبية في اللحظة الأخيرة قرارا لعدم عرض مشروع قرارها على التصويت، ولم يتم حتى طرحه رسميا، جرى فقط توزيع مقتطفات غير رسمية. المنطق السليم انتصر".

وشدد المسؤول الروسي على أن هذا الإجراء فتح مجالا "لتفعيل المسار التفاوضي الدبلوماسي لإيجاد سبل دقيقة لعودة كل من إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل لتعهداتهما في إطار الصفقة النووية".

وتخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الخميس، عن طرح مشروع قرار خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوبخ إيران لإجراءاتها الخاصة بخفض الالتزامات ضمن الاتفاق النووي، وهو ما تفعله السلطات الإيرانية ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة عام 2018.

وفي ظل هذه التطورات أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن إطلاق "حوار تقني" مع طهران في أوائل أبريل القادم بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، بما في ذلك العثور على آثار يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة في إيران.

المصدر: "تاس" + وكالات