سويسرا.. خطة بمليار دولار لتقديم اختبارات كورونا مجانا

كشفت سويسرا النقاب عن خطة بقيمة مليار فرنك سويسري (1.08 مليار دولار) لتقديم اختبارات فيروس كورونا مجانية لجميع سكانها كجزء من تدابير لتسهيل خروج البلاد من قيود COVID-19.

وقالت الحكومة إنه بموجب المقترحات، سيتم منح كل شخص خمس مجموعات اختبار ذاتي كل شهر، بمجرد توفر اختبارات موثوقة، في حين أن جميع الاختبارات في الصيدليات ومراكز الاختبار ستكون مجانية.

ولضمان إجراء المزيد من الاختبارات، اقترحت الحكومة دفع تكاليف الاختبارات الطوعية. وقدرت أن خطة الاختبار الموسعة ستكلف أكثر من مليار فرنك هذا العام.

ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح في 12 مارس، مع دخول الخطة حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مارس، كما سيتم تغطية المسافرين عبر الحدود.

وقالت الحكومة: "من أجل قطع سلاسل العدوى على وجه التحديد ، يجب أن يكون من الممكن التعرف بسرعة على من يحمل الفيروس.. الاختبار هو عنصر أساسي في مكافحة الجائحة".

وبدأت سويسرا في الخروج ببطء من إغلاقها الأخير، مع إعادة فتح المتاجر والمتاحف والمكتبات واستئناف الأنشطة الرياضية والثقافية، لكن المطاعم لا تزال مغلقة.

وحتى الآن توفي 9331 شخصا في سويسرا وليختنشتاين المجاورة خلال الوباء ، بينما تم تأكيد إصابة 562،290 حالة.

المصدر: رويترز