شاهد الصور الأولى للطائرة التي أحبط الحرس الثوري الإيراني محاولة اختطافها

حصلت RT على صور للطائرة المدنية الإيرانية التي أعلن الحرس الثوري، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة اختطافها أثناء قيامها برحلة داخلية وإجبارها على الهبوط في إحدى دول الخليج.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش إن "الطائرة التي أحبط الحرس الثوري محاولة اختطافها كانت تقل 63 راكبا فضلا عن 9 أفراد من طاقمها".

وتابع "قبطان الطائرة طلب الهبوط الاضطراري في مطار أصفهان بعد نصف ساعة من الإقلاع من مطار الأهواز".

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، أنه "بعد هبوط الطائرة في مطار أصفهان اقتيدت إلى مكان آمن وجرى تفتيشها بالكامل بعد نزول الركاب بأمان".

وأضاف أنه " تم اعتقال كافة أفراد مجموعة عملية الخطف وتم اتخاذ تدابير أمنية في كافة مطارات البلاد وبخاصة مطار الأهواز".

RT

RT

المصدر: RT