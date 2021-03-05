روسيا وبيلاروس تتفقان على إنشاء 3 مراكز تدريب عسكري مشتركة

أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والبيلاروسية اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء ثلاثة مراكز مشتركة لتدريب العسكريين في البلدين.

ويقضي الاتفاق المبرم بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره البيلاروسي فيكتور خرينين الذي يزور موسكو حاليا، بأن يتم إنشاء مركزين اثنين من مراكز التدريب العسكري المشتركة الثلاثة في الأراضي الروسية (في مقاطعتي نيجني نوفغورود وكالينينغراد)، فيما سينشأ الثالث في محافظة غرودنو البيلاروسية.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع خطط الفعاليات المشتركة في مجال التعاون العسكري المقرر تنظيمها في العام الجاري، منها التدريبات الاستراتيجية "الغرب-2021"، والتعاون في مجال الدفاع الجوي، وغيرها من الملفات الأكثر إلحاحا المتعلقة بالتعاون العسكري الثنائي، لاسيما ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

المصدر: RT + "نوفوستي"