النمسا تدرس إمكانية اعتماد اللقاح الروسي بعد اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية

قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، يوم الجمعة، إن استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في النمسا سيكون ممكنا إذا حصل على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقال كورتز في مؤتمر صحفي، تم بثه على موقع المستشار الفيدرالي على الإنترنت: "الشيء الحاسم هو ما إذا كان سبوتنيك V سيحصل على تصريح EMA".

وأشار كورتز إلى أن المفاوضات جارية مع مصنعي اللقاحات من روسيا والصين، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.

في وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بدأت فحصا ثابتا لملف تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا، وستختبر الوكالة اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

ووافقت المجر وسلوفاكيا بالفعل على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أساس فردي، دون انتظار التسجيل الأوروبي للدواء من EMA".

ويعد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 42 دولة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي