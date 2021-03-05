برلين ترفض الإجابة عن سبب إغلاق حسابات "RT" في ألمانيا

رفضت الحكومة الألمانية الإجابة على السؤال حول سبب إغلاق الحسابات في بنك "كوميرس بنك" (Commerzbank) التابعة لوكالات "روسيا اليوم" (RT) و"رابتلي" في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن سيبرت، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعليقا على سؤال صحفي، إن هذه المسألة ليست من مهام الحكومة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية صارمة ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا إذا لم تضمن الحكومة الألمانية العمل الطبيعي لوسائل الإعلام الروسية.

وكان "كوميرس بنك" الألماني قد أرسل إخطارا كتابيا في 26 فبراير الماضي، بإغلاق حسابات "روسيا اليوم" (RT) و"رابتلي" في ألمانيا، وقال إنه سيتم وقف أي معاملات مالية لهذه الحسابات بداية من 31 مايو القادم.

المصدر: نوفوستي