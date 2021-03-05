نائب ألماني ينتقد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

عبر نائب البرلماني الألماني عن كتلة "اليسار"، أندريه خونكو، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا قد تؤدي إلى تعميق الخلافات، وأنه يجب على الطرفين التعاون للرد على التحديات المعاصرة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن خونكو قوله إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي، وهذا ما يدعو للآسف جدا. ومن الممكن أن القرارات الأخيرة حول فرض العقوبات ستساعد في تعميق ذلك بشكل أكثر".

وأشار إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي الهادفة لتوجيه اتهامات إلى روسيا وفرض عقوبات عليها "تتناقض مع مبادئ سيادة القانون"، متابعا أن الانتهاكات المماثلة يجب معاقبتها.

كما عبر عن رغبته في أن توحد روسيا والاتحاد الأوروبي جهودهما من أجل مكافحة وباء كورونا والاحتباس الحراري ومواجهة التهديدات الأخرى التي يواجهها العالم، وذلك بدلا من تدمير العلاقات بينهما.

وقال: "ومن أجل ذلك يجب على الطرفين أن يكونا جاهزين لاتخاذ إجراءات في طريقهما إلى تخفيف حدة التوتر"، موضحا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي العودة إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا على أساس الاحترام المتبادل.

وفرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي عقوبات جديدة على 4 مواطنين روس، بسبب اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني. وتضم قائمة العقوبات الجديدة أسماء رئيس لجنة التحقيقات الروسي، ألكسندر باستريكين، ومدير قوات الحرس الروسي، فيكتور زولوتوف، والمدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، ورئيس المصلحة الفدرالية للشرطة القضائية، ألكسندر كلاشنيكوف.

المصدر: نوفوستي