إسرائيل.. مؤشر انتشار كورونا ينخفض لدى المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر

كشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن مؤشر انتشار كورونا انخفض بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى 1.06%، فيما سجل المؤشر قفزة في مجتمع الحريديم اليهودي من 0.7% ليرتفع إلى 0.96%.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الفحوصات الإيجابية في إسرائيل سجلت انخفاضا وبلغت 4% بعد تسجيل 3628 إصابة جديدة، بعد إجراء 89 ألف فحص، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة في إسرائيل 41047، و43% منهم هم من طلاب المدارس، و4% من الطواقم التدريسية.

وقالت إن عدد الإصابات الخطيرة يواصل الإنخفاض ويبلغ 690 إصابة، من بينهم 225 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 5832 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 4,901,143 شخصا، في حين تلقى الجرعة الثانية 3,654,797 شخصا.

المصدر: "i24news"