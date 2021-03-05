الكرملين: نأمل ألا تنفذ واشنطن نواياها المجنونة لفرض عقوبات ضد رجال أعمال روس

أعرب الكرملين، اليوم الجمعة، عن أمله في ألا تنفذ واشنطن نياتها المجنونة لفرض عقوبات ضد رجال أعمال روس، وأن لا تتجاوز هذه النوايا الحديث الإعلامي.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الدولة والشركات تعمل على سيناريو للحماية من العقوبات الأمريكية في حال تم فرضها ضد رجال الأعمال الروس.

وتعليقا على تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" تحدث عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان فرض عقوبات جديدة على روسيا لـ"استخدامها أسلحة كيميائية"، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف قطاع الديون في الدولة، قال بيسكوف: "أولا، لم يفرض أحد حتى الآن عقوبات على رجال الأعمال الروس. بالطبع، ما زلنا نأمل، أن تبقى هذه النوايا المجنونة فقط على صفحات وسائل الإعلام ... لذلك، الاستدلال الافتراضي غير مناسب هنا. دعونا ننتظر ونرى كيف ستتطور الأحداث".

المصدر: نوفوستي