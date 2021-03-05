لجنة يابانية توافق على تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مدن لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

وافقت لجنة استشارية للحكومة اليابانية، على تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين اضافيين في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة، لمواجهة فيروس كورونا.

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وقال الوزير المعني باستجابة البلاد لجائحة فيروس كورونا، نيشيمورا ياسوتوشي، إن "سبب سعي الحكومة لتمديد حالة الطوارئ حتى 21 مارس هو خفض أعباء المؤسسات الطبية، وخاصة أنها ستنشغل في عمليات التطعيم".

وبعد موافقة اللجنة، سيجري البرلمان مداولات حول خطة التمديد، وستتخذ مجموعة العمل الحكومية المعنية بالأمر القرار النهائي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

يذكر أن إعلان حالة الطوارئ مطبق على طوكيو، وسايتاما، وتشيبا، وكاناغاوا منذ 7 يناير الماضي، وكان يفترض أن ينتهي يوم الأحد القادم.

المصدر: NHK WORLD-JAPAN