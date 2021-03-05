ميانمار.. مقتل شخص إثر فتح الشرطة النار على محتجين
Reuters
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ذكر شهود ووسائل إعلام في ميانمار أن الشرطة فتحت النار، اليوم الجمعة، في مدينة ماندالاي على المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وقالت وسائل الإعلام إن الرجل أصيب بطلق ناري في العنق وتوفي.
وفي وقت سابق من اليوم نظم حشد كبير مسيرة سلمية في أنحاء المدينة وهتف "العصر الحجري ولى، لا نخاف من تهديداتكم"، في إشارة إلى تهديدات العسكريين باعتقال المتظاهرين.
وتعهد نشطاء مؤيدون للديمقراطية في ميانمار بتنظيم مزيد من المظاهرات، بعد أن قالت الأمم المتحدة إن 38 شخصا قتلوا في أعنف يوم من الاضطرابات منذ الانقلاب العسكري هناك في مطلع الشهر الماضي.
المصدر: رويترز