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ماليزيا ترصد إصابتين بسلالة جديدة من كورونا لشخصين قادمين من دبي

أخبار العالم

ماليزيا ترصد إصابتين بسلالة جديدة من كورونا لشخصين قادمين من دبي
Reuters
كوالالمبور، أرشيف
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أعلن مسؤول رفيع بوزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الجمعة، رصد حالتي إصابة بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، يعتقد أنها أسرع انتشارا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة.

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وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبد الله، إن "السلالة المعروفة أيضا باسم (بي.1. 525) رصدت في شخصين قادمين من دبي بالإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "تحاليل فحوص كوفيد-19 التي أجريت للمسافرين أظهرت أيضا وجود تحورات من بينها (إي.484 كيه) وأخرى مماثلة لتلك التي رصدت لأول مرة في بريطانيا".

وتقول السلطات الصحية في بريطانيا ودول أخرى إن السلالة المتحورة يمكن أن تقلل فاعلية اللقاحات.

وسجلت ماليزيا أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا حتى الآن، بينها 1153 حالة وفاة.

المصدر: رويترز

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