رئيس البرازيل لمواطنيه: توقفوا عن "النحيب" بشأن كورونا

طلب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من مواطنيه "التوقف عن النحيب" بشأن فيروس كورونا، حيث انتقد إجراءات الحد من انتشار الفيروس، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وجاءت تعليقاته بعد يوم من تسجيل البرازيل ارتفاعا قياسيا في الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ 1910 حالات وفاة يوم الأربعاء، و1699 يوم أمس الخميس، كما تم الإبلاغ عن 75102 حالة إصابة جديدة بكورونا، وهو ثاني أعلى ارتفاع يومي على الإطلاق.

وقال الرئيس البرازيلي لمواطنيه: "توقفوا عن النحيب. إلى متى ستستمرون في البكاء بشأن ذلك؟ إلى متى ستبقون في المنزل وتغلقون كل شيء؟ لا أحد يستطيع تحمل ذلك بعد الآن. نحن نأسف للوفيات، مرة أخرى، لكننا بحاجة إلى حل".

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن أكثر من 260 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في البلاد، وهو ثاني أعلى معدل وفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وقد عارض بولسونارو باستمرار إجراءات الحجر الصحي التي فرضها محافظو الولايات البرازيلية، متحججا بأن الأضرار الجانبية على الاقتصاد ستكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه.

المصدر: BBC