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واشنطن تدرج وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار على القائمة السوداء

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واشنطن تدرج وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار على القائمة السوداء
Reuters DANISH SIDDIQUI
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتي الدفاع والداخلية في ميانمار على خلفية استمرار الاحتجاجات على استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد وسقوط قتلى خلال اشتباكات.

وتم فرض العقوبات على الوزارتين، إضافة إلى كيانين آخرين في البلاد، بسبب الانقلاب في ميانمار، حسبما ورد في بيان للوزارة الأمريكية.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على قادة عسكريين لميانمار في 23 فبراير الماضي. وصرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان بأن الولايات المتحدة ستتخذ مزيدا من الإجراءات تجاه سلطات ميانمار العسكرية.

وتستمر الاحتجاجات في ميانمار منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 1 فبراير. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن سقوط أكثر من 50 قتيلا، حسب معطيات الأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"

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