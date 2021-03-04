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الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لتوبيخ إيران في وكالة الطاقة الذرية

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الخارجية الأمريكية: واشنطن ترحب بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لتوبيخ إيران في وكالة الطاقة الذرية
Globallookpress
العلمان الإيراني والأمريكي
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أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة رحبت بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لتوبيخ إيران في وكالة الطاقة الذرية.

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وأوضح البيان أن الولايات المتحدة "ترحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بإيران"، لافتا إلى أن "قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بدعم من واشنطن".

وأشار البيان إلى أن واشنطن "تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت التخلي عن خطة مدعومة من واشنطن لتبني بيان ضمن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بإيران على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

من جهتها، رحبت روسيا بقرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتراجع عن خطتها لتبني مشروع قرار ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن ذلك أتاح منع التصعيد وأفسح مجالا للدبلوماسية.

المصدر: "رويترز" + RT

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