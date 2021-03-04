زلزال قوي ثان يضرب سواحل نيوزيلندا خلال يوم

ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، الخميس، سواحل نيوزيلندا، للمرة الثانية خلال يوم.

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وذكرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك التابع لنيوزيلندا.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال بلغت قوته 10 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه.

ويأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة، في وقت سابق من الخميس، سواحل نيوزيلندا، وعلى خلفيته أصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ إنذارا من تسونامي.

المصدر: وكالات