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رئيس وزراء فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين

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رئيس وزراء فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين
Reuters POOL
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن انتشار السلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا في فرنسا، حيث بلغت نسبة السلالة المتحورة 60% من الإصابات.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: "خلال 15 يوما هناك تنام لوتائر انتشار الفيروس، وهذا التوجه مرتبط بانتشار السلالة البريطانية التي تبلغ حصتها الآن نحو 60% من الإصابات".

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وأشار إلى أنه في منتصف فبراير كانت هذه النسبة 36%، وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي انتشار السلالة الجديدة من الفيروس إلى ارتفاع حاد في عدد المصابين إن لم يتم اتخاذ الإجراءات.

وشدد كاستيكس على أهمية توسيع حملة التطعيم، مشيرا إلى أنها قد شملت 3.2 مليون شخص، وتلقى 1.8 مليون شخص الجرعتين من اللقاح.

المصدر: تاس

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