ظريف: لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على "عدم جواز إعادة مناقشة" الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015.

وكتب ظريف على "تويتر"، يوم الخميس: "لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر".

JCPOA cannot be renegotiated—period.



If 2021 is not 2015, it's not 1945 either. So let's change UN Charter & remove the veto—so often abused by US.



Let's stop posturing—which we both did 2003-2012 to no avail—& get down to implementing JCPOA—which we both actually signed on to. — Javad Zarif (@JZarif) March 4, 2021

وأضاف: "وإذا كان 2021 يختلف عن 2015، فهو يختلف عن 1945 أيضا، وبالتالي دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونحذف حق الفيتو الذي كثيرا ما تستغله الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وكرر ظريف الدعوة لتنفيذ "ما تم التوقيع عليه" في الاتفاق النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة أعربت عن رغبتها في مناقشة عدد من الملفات الأخرى، مثل نشاط إيران في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية، بمثابة الشرط للعودة إلى الاتفاق النووي.

من جهته، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أنه لا يمكن حذف أي بند من الاتفاق النووي أو إضافة بنود جديدة إليه.

المصدر: RT