فرنسا تفرض غلقا على منطقة كاليه في نهاية الأسبوع

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن بلاده ستوسع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودنكيرك.

وأضاف كاستيكس أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع في 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطاني يمثل 60 % من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس.

ولفت إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.

وأوضح أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح "أسترازينيكا" فعال لدى كبار السن، ما يزيل مخاوف سابقة من عدم نجاعته بالنسبة لهذه الفئة.

وتوقع كاستيكس أن تستلم بلاده تدريجيا مع نهاية الصيف كميات لقاح كافية لتطعيم 30 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

المصدر: RT